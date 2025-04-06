CHP'nin kayyum ihtimaline karşı düzenleme kararı aldığı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 21. Olağanüstü Kurultayı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1171 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.
Kongrenin yapıldığı Nazım Hikmet Kültür Merkezi aynı zamanda nikah salonları düğün törenlerinin gerçekleştirildiği salonlar içeriyor.
CHP kongresiyle nikahları aynı tarihe denk gelen genç çiftler kongre devam ederken hemen bitişik salonda nikahlandılar. Genç çiftlerin aileleri basın mensuplarının görüntü almasına izin vermediler.
Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
KALABALIĞA SESLENDİ
CHP'nin kayyum ihtimaline karşı düzenleme kararı aldığı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 21. Olağanüstü Kurultayı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1171 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. Kongerin ardından Özel salon dışında bir araya gelen kalabalığa seslendi.