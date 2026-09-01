Giresun'un Görele ilçesinde son 3 gün içerisinde ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı, kramplar, yüksek ateş ve halsizlik gibi ortak şikayetlerle hastanelere başvuranların sayısı 700 kişiyi aştı.

Vakaların çok büyük bir bölümünün, acil servislerde yapılan ayakta tedavilerinin ve sıvı takviyelerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Sağlık ekipleri tarafından yürütülen ilk filyasyon ve epidemiyolojik değerlendirmelerde, hastalanan kişiler arasında ortak bir gıda tüketimi öyküsü ya da belirli bir mahallede kümelenme saptanmadı.

Gözler içme suyuna çevrildi. Numumeler alınarak laboratuvar analizlerine gönderildi. Kesin kaynağın anlaşılabilmesi için biyolojik ve kimyasal analiz süreçleri devam ediyor.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Salgının kesin nedenini, virütik veya bakteriyel kökenini saptamak amacıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı uzman ekiplerin de detaylı incelemelerde bulunmak üzere ilçeye geleceği öğrenildi.

Sözcü'ye konuşan Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri olayı araştırmaya devam ettiklerini, henüz kesinleşen bir sonucun olmadığı bilgisini paylaştı. Sonuçların bu akşam çıkması bekleniyor.

GÖRELE BELEDİYESİ: "SULARIMIZ TEMİZ"

Konuyla ilgili bir açıklama da Görele Belediyesi'nden geldi. İki hafta önce sonuçlanan laboratuvar analizlerinin paylaşıldığı açıklamada "Yapılan ölçümlerde bakiye klor seviyelerinin ilgili standartlara uygun ve yeterli düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Belediyemiz içme suyu şebekesinden alınan numunelere ilişkin mevcut tahlil sonuçlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır" denildi.

Görele Belediyesi'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Son günlerde ilçemiz genelinde bazı vatandaşlarımızda görülen mide bulantısı, kusma ve ishal şikâyetleri üzerine, Belediyemiz ile ilgili sağlık kuruluşları tarafından gerekli inceleme ve çalışmalar başlatılmıştır. Yaşanan sağlık şikâyetlerinin içme suyu şebekesinden kaynaklandığı yönündeki iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Belediyemiz tarafından ilçemizin içme suyu şebekesinde rutin kontroller ve günlük bakiye klor ölçümleri düzenli olarak yapılmaktadır. 12 Ağustos 2026 ve 19 Ağustos 2026 tarihlerinde Hendekbaşı mah. İlçe Sağlık Müdürlüğü Çay Ocağı, Kumyalı mah. Şehitlik Cami Çeşmesi, Yeşiltepe mah. Cami Çeşmesi, Soğuksu mah. Bebek Çay Ocağı, Sayfiye mah. Sarahbahçesi Cami Çeşmesi, Bozcaali mah. Cami Çeşmesi, Aydınlıkevler mah. Arzum Pastanesi, İnanca Köyü Merkez Cami Su depoları şebeke hatları su numuneleri alınarak gerekli analizler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan ölçümlerde bakiye klor seviyelerinin ilgili standartlara uygun ve yeterli düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Belediyemiz içme suyu şebekesinden alınan numunelere ilişkin mevcut tahlil sonuçlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.Bununla birlikte, vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve konunun tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla, vaka yoğunluğunun görüldüğü bölgelerdeki içme suyu şebeke hatlarından ilave numuneler alınmıştır.

Söz konusu numuneler, İl Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık laboratuvarlarında detaylı olarak incelenmektedir. İncelemelerin kesin sonuçları ilgili kurumlar tarafından açıklandığında kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Belediyemiz, vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak süreci ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın, resmî kurumlar tarafından doğrulanmamış sosyal medya paylaşımları ve spekülasyonlara itibar etmemeleri, yalnızca yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur."