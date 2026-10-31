Çin'de bir ortaokulda rutin tüberküloz taraması sırasında büyük bir sağlık skandalı yaşandı. Bir sağlık çalışanının 78 öğrenciye aynı şırıngayla enjeksiyon yaptığı ortaya çıktı. Öğrencilerin HIV ve hepatit gibi kan yoluyla bulaşan hastalıklara maruz kalma ihtimali velileri endişelendirdi.

Olay, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Kangping ilçesinde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Salı günü gerçekleştirilen rutin tüberküloz taraması sırasında bir sağlık çalışanı, öğrencilerin ön kollarına hastalığı tespit etmek için kullanılan özel bir sıvı enjekte etti.

Ancak işlem sırasında her öğrenci için yeni bir şırınga kullanılması gerekirken aynı şırınganın 78 öğrenciye uygulandığı belirlendi. Bu durum, çocukların HIV ve hepatit gibi kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlara maruz kalmış olabileceği endişesine yol açtı.

Veliler okul önünde açıklama bekledi

Alman haber ajansı dpa'nın aktardığına göre, olayın ortaya çıkmasının ardından veliler yetkililerden açıklama istedi. Çinli ekonomi dergisi Caixin ve Hong Kong merkezli haber sitesi HK01 de olayı gündeme taşıdı. HK01 tarafından yayımlanan görüntülerde, okul önünde toplanan velilerin yetkililerden yanıt beklediği görüldü.

Yerel yönetimden perşembe günü yapılan açıklamada, sağlık çalışanının her öğrenci için ayrı bir iğne kullanması gerekirken güvenlik kurallarını ihlal ettiği doğrulandı.

Öğrenciler sağlık kontrolünden geçirildi

Olaydan etkilenen 78 öğrencinin tamamı tıbbi muayeneye alındı. Yetkililer, ilk incelemelerde herhangi bir anormalliğe rastlanmadığını bildirdi.

Yaşanan ihlalin nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla özel bir soruşturma komisyonu da kuruldu. Sorumlu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanacağı açıklandı. Öte yandan yetkililer, olayın ardından okulda eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü belirtti.