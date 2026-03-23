Magazin dünyasında yaşadığı aşklarla gündem olan Hakan Sabancı, yeni aşk iddiasıyla çok konuşuldu. Sosyal medya magazin sayfalarında, Sabancı'nın Pakistanlı oyuncu Halima Sadia ile aynı dönemde benzer tatil yerlerinde bulunduğu ortaya çıktı. Henüz ikili tarafından resmi bir açıklama gelmedi fakat sevenleri 'yeni bir aşk mı doğuyor' sorusuna yanıt arıyor.

AYNI LOKASYONDA TATİL

Bayram tatilinde Hakan Sabancı'nın sosyal medyada paylaştığı tatil fotoğrafı gündeme damga vurdu. Aynı lokasyonda Halima Sadia Khan'ın da fotoğraf paylaşması akıllara aşk iddialarını getirdi. Paylaşımların zamanlaması ve mekan benzerlikleri, “Bu bir tesadüf olamaz” yorumlarını da beraberinde getirdi.

''H.S DÖVMESİ OLAY YARATTI''

Tüm bu iddiaları zirveye taşıyan detay ise Halima Sadia Khan’ın elinde görülen kına yazısı oldu. Oyuncunun elinde yer alan “H.S” harfleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bu harflerin Hakan Sabancı’nın baş harfleri olabileceği iddiası, magazin kulislerini adeta hareketlendirdi. Ancak bu dikkat çekici detayın ne anlama geldiği henüz netlik kazanmış değil.





Halima Sadia'nın kendi adının baş harfleri olabileceği iddiası da ortaya atıldı. Fakat kalp koyması da yine şaşırtan detaylar arasında yer aldı.

AÇIKLAMA YOK, GİZEM BÜYÜYOR

Tüm bu gelişmelere rağmen ne Hakan Sabancı ne de Halima Sadia Khan cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.