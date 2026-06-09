İstanbul Şişli'de 26 Mart 2016'de evinin kapısında silahlı saldırı sonucu öldürülen Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda gözaltına alınan Bülent Gündüz'ün ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Polisteki ilk sorgusunda Aynur Kanbur ile anne tarafından akraba olduklarını belirten Gündüz'ün, "Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu. Olayı bu nedenle gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

Daha önceden yaralama suçundan emniyette kaydı olduğu belirtilen Gündüz'ün kimsenin kendisini azmettirmediğini olayı kendi başına planlayarak gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

'SİZ YAKALAMASAYDINIZ BEN TESLİM OLACAKTIM'

Şüphelinin karşısında polisleri görünce, "Siz gelmeseydiniz, ben gelip teslim olacaktım; vicdan azabı çekiyordum. Gelmek için çocuklarımın büyümesini bekliyordum. Ondan sonra gelip olayı anlatacaktım" dediği belirtildi.

SİLAHINI DENİZE ATTIKTAN SONRA EVİNE DÖNMÜŞ

Olay günü yanına silahını alarak Avcılar’dan metrobüse bindiğini anlatan Bülent Gündüz "Onun evine önüne kadar yürüdüm. Bir süre bekledim. Daha sonra kapıyı kargocu olduğumu söyleyerek çaldım. Kapıyı açar açmaz ona doğru ateş ettikten sonra oradan yaya olarak kaçtım. Beşiktaş’a kadar yürüdüm. Orada silahı denize attıktan sonra tekrar evime döndüm" dediği öğrenildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin şüpheliye ulaşmak için özel bir ekip kurduğu ardından şüphelinin Mecidiyeköy’de bir güvenlik kamerasına takılan görüntüsüne ulaştı.

Şapkalı olduğu belirlenen saldırganın eşkalini belirleyen polis onun nereden Metrobüse bindiğini tespit etmek için aylarca çalıştı.

Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan altı kişilik özel ekibin sadece bu işle görevlendirildiği, bu ekibin 4 bin saatlik güvenlik kamera görüntülerini incelediği öğrenildi.

Ancak daha önce görüntüleri izleyen meslektaşlarının aksine, güvenlik kamera görüntülerini ağır çekim modunda izleyen cinayet polislerinin sonunda şapka kullanan şüphelinin, Avcılar metrobüs istasyonundan Mecidiyeköy’ye doğru yola çıktığını belirledi.

Polis bu gelişme üzerine bu duraktan otobüse binen tüm erkek şahısları incelemeye aldı. 16-50 yaş grubundaki 1700 kişi akbil kayıtlarından bulunarak tek tek incelendi.

Sonunda öldürülen Aynur Kanbur'un akrabası olduğu tespit edilen Bülent Gündüz'ün ismine ulaşıldı.

Polis bu kişiyi inceleme altına aldığında hareketlerinin katille uyuştuğu tespit edildi.