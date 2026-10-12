Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, katıldığı bir canlı yayın programında barolarına üye 70 avukatın hakim ve savcı olması için 'yardımcı oldukları'nı itiraf etmesinin ardından gelen tepkiler üzerine adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Ağdemir "Bakanlık bize bir ayrıcalık tanıdı, 2 sene içerisinde 70 tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim savcı yaptık" ifadelerini kullanmış ve bu ifadeler kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Sözlerinin bağlamından koparıldığını savunan Ağdemir, adaylıktan çekilme kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

'TEMSİL ETTİĞİM BARO HEDEF ALINDI'

Ağdemir paylaşımında şunları kaydetti:

"Son günlerde, katıldığım bir canlı yayında kullandığım bazı ifadelerin, konuşmanın bütünlüğünden ve bağlamından koparılarak kamuoyuna yansıtıldığını; şahsımın, yürüttüğüm görevin ve temsil ettiğim Ankara 2 No’lu Barosu’nun hedef alındığı bir tartışma sürecinin içine çekildiğini üzülerek müşahede ediyorum.

Bir açıklamanın bağlamından koparılarak farklı anlamlara çekilmesinin, belirli ifadeler üzerinden bir algı oluşturulmasının ve iki yıldır verilen emeğin tek bir tartışmaya indirgenmesinin kasıtlı ve kötü niyetli çarpıtmalara sebebiyet verdiğini bu süreçte bir kez daha gördüm. Üzüntüm, yalnızca şahsıma yöneltilen eleştirilerden değil; avukatlık mesleğinin, barolarımızın ve genç meslektaşlarımızın başarılarının bu tartışmaların malzemesi haline getirilmesindendir.

Ankara 2 No’lu Barosu Başkanlığı görevini yürüttüğüm süre boyunca amacım; meslektaşlarımızın haklarını korumak, staj eğitimini güçlendirerek genç hukukçularımızın gelişimine katkı sunmak ve Baromuzu daha ileriye taşımak olmuştur. Bu doğrultuda ortaya koyduğumuz emeğin, yapılan çalışmaların ve kazanımların görmezden gelinerek şahsım üzerinden bir takım muhalif çevrelerce kurumumuza yönelik siyasi bir tartışma yürütülmesini kabul etmem mümkün değildir.

Bununla birlikte, kişisel haklılık iddiasının, temsil edilen kurumun itibarının önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü barolar, hiçbir kişinin şahsi meselesinden ibaret değildir. Avukatlık mesleğinin onuru, etik değerleri ve ahlaki sorumluluğu; kişisel beklentilerinden ve bazı çevrelerin siyasi hesaplarından daha büyüktür.

Eleştiriye açık olduğumu ifade etmiştim. Hiç kimsenin eleştiriden muaf olmadığını da biliyorum. Ancak eleştiri ile bağlamından koparma, taraflı değerlendirme ile peşin hüküm kurma, çarpıtmayla algı oluşturma çabaları arasındaki ayrımın iyi değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Kamu görevi ve yargı mensupluğuna ilişkin süreçlerde liyakat, eşitlik ve hukuka bağlılık ilkelerinin korunması gerektiği yönündeki inancım da sonsuzdur. Bu ilkelerin tartışıldığı bir ortamda, şahsım üzerinden yürütülen algı operasyonunun Baromuzun geleceğine zarar vermesine izin vermemek de yine benim sorumluluğumdur.

Bu nedenle, şahsıma yönelik kamuoyunda oluşturulan tartışmaların temsil ettiğim kuruma daha fazla zarar vermemesi, Baromuzun itibarının korunması ve avukatlık mesleğinin etik değerlerinin daha fazla ucuz siyaset malzemesi haline gelmemesi adına Ankara 2 No’lu Barosu Başkan adaylığından çekilme kararı aldığımı kamuoyuna duyuruyorum.

Bu süreçte yaşananların, meslektaşlarımızın ortak değerlerine zarar vermeden, sağduyu ve hakkaniyet çerçevesinde değerlendirilmesini temenni ediyorum.

Görev sürem boyunca benimle birlikte çalışan, baromuzun gelişmesi için emek veren, desteğini esirgemeyen tüm meslektaşlarıma ve çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğumuz emeğin, gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ve genç hukukçularımız için verdiğimiz mücadelenin zaman içinde hakkaniyetle değerlendirileceğine inanıyorum.

Şahsıma yönelik tartışmaların ötesinde, hukuk devletinin temel ilkelerine, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına, avukatlık mesleğinin onuruna ve Ankara 2 Nolu Baromuzun kurumsal saygınlığına bağlılığımın devam edeceğini kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."