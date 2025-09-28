Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım olarak görülen 5G teknolojisinin pilot uygulaması Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) hayata geçirildi.

Son teknoloji öncelikli olarak milletvekilleri ve Meclis personeline sunuldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) verdiği test ve deneme izinleriyle hız kazanan 5G çalışmaları kapsamında, TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu üzerine bir baz istasyonu kuruldu.

Bazı operatörler, Meclis yerleşkesinde 5G hizmetini milletvekilleri ve personelin kullanımına açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da test sürecinin başladığını duyurdu.

Yetkililer, Meclis’teki 5G deneyiminin hızlı ve kesintisiz internet sağladığını ve kullanıcılar için ek bir ücret getirmediğini belirtti.