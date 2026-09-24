Oyuncu Helin Kandemir ile Fatih Karagümrük’te forma giyen Dorukhan Toköz, kısa süre önce yollarını ayırmıştı. Ancak ayrılıkları uzun sürmeyen çift, ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı. İki gün sonra yeniden takipleşmeye başlayan çift, barıştıklarını da sosyal medya paylaşımlarıyla gösterdi. ÇİÇEKLERLE GÖNLÜNÜ ALDI Dorukhan Toköz, barışmanın ardından sevgilisi Helin Kandemir’e çiçek gönderdi. Kandemir de sevgilisinden gelen buketleri sosyal medya hesabından paylaşarak ilişkilerinin devam ettiğini gösterdi. KALP EMOJİLERİYLE YORUM YAPTI Helin Kandemir’in paylaştığı fotoğrafa Dorukhan Toköz de kayıtsız kalmadı. Toköz, sevgilisinin paylaşımına siyah kalp ve kırmızı gözlü kalp emojileriyle yorum yaptı. Çiftin kısa süren ayrılığın ardından yeniden bir araya gelmesi, ilişkilerinde yeni bir sayfanın açıldığını gösterdi.

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