Oyuncu Helin Kandemir ile milli futbolcu Dorukhan Toköz’ün ayrılığı yalnızca iki gün sürdü. Kısa süre önce sosyal medyada birbirlerini takipten çıkaran çift, yeniden takipleşmeye başladı.
AYRILIK UZUN SÜRMEDİ
Helin Kandemir ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’te forma giyen Dorukhan Toköz, ilişkilerini geçtiğimiz temmuz ayında sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmuştu.
Çift, 14 Eylül’de ise Instagram’da birbirlerini takipten çıkardı. Bu hareket, ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.
Ancak ikilinin ayrı kalması uzun sürmedi.
YENİDEN TAKİPLEŞMEYE BAŞLADILAR
Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz, aradan yalnızca iki gün geçmesinin ardından sosyal medyada yeniden birbirlerini takip etmeye başladı.
Böylece kısa süreli ayrılığın ardından barışan çift, ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı.