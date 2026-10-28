Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması sonrası Dorgeles Nene'nin transfer planını değiştirdiği iddia edildi. Genç futbolcunun, ocak ayındaki ara transfer döneminde ayrılma düşüncesini şimdilik rafa kaldırdığı belirtildi.
Kartal döneminde beklediği süreleri alamayan Nene, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmayı düşünüyordu. Teknik direktör değişikliğinin ardından ise sarı-lacivertli ekipte şansını yeniden denemeye karar verdiği öne sürüldü.
Nene'nin, göreve gelecek yeni teknik direktörün gözüne girerek daha fazla süre almayı ve kadrodaki yerini sağlamlaştırmayı hedeflediği aktarıldı.