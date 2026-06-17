Galatasaray formasıyla başarılı bir sezon geçiren Lucas Torreira, bu kez saha içindeki performansıyla değil korumasına vedasıyla gündeme geldi. Torreira, koruması ve yakın dostu olarak gördüğü Eray ile yollarını ayırmasının ardından "Seni çok özleyeceğim" ifadelerini kullandığı bir veda paylaşımı yaptı. Bu paylaşımın ardından futbolcunun duygusal anlar yaşadığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

''BENİM KARDEŞİMDİ''

"Gel Konuşalım" programında Ece Erken'e özel açıklamalarda bulunduğu belirtilen Torreira'nın, Eray için "Benim kardeşim. Beni korudu, her zaman bana destek oldu" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

TORREIRA'DAN DEVRİM ÖZKAN AÇIKLAMASI

Öte yandan Devrim Özkan'ın Denizcan Aktaş ile birlikte görüntülenmesinin ardından Torreira'nın yaşananlardan etkilendiği iddia edildi. Ece Erken, futbolcuyla görüştüğünü belirterek Torreira'nın bu gelişmeler sonrası üzgün olduğunu öne sürdü.

Erken'in aktardığı iddiaya göre Torreira, görüntüleri gördükten sonra "Bu gerçekten doğru mu?" diye sordu ve yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Ayrıca Uruguaylı futbolcunun yaşanan süreç nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapatma kararı aldığı da iddialar arasında yer aldı. Torreira'nın, "Instagram ve Twitter'ı kapatma kararı aldım. Kendimi iyi hissetmiyorum" dediği öne sürüldü.