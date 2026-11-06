Oyuncu Tuba Ünsal'ın, Ekim 2024'ten bu yana birlikte olduğu Emir Ulusoy'la ayrılığının perde arkasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Daha önce ayrılık kararını kızı Sare'nin eğitimi için Paris'e taşınacak olmasına bağlayan Ünsal'ın, aslında sevgilisinin kendisini yakın bir arkadaşıyla aldattığını söylediği öne sürüldü. Sabah yazarı Bülent Cankurt, Ünsal'la yaptığı görüşmede ihanet iddiasını doğruladığını ancak söz konusu arkadaşının adını açıklamadığını aktardı.

AYRILIĞIN NEDENİ OLARAK PARİS'İ GÖSTERMİŞTİ

Tuba Ünsal'ın Emir Ulusoy'la ayrıldığı dönemde kendisine ihanet iddiaları soruldu. Ünsal ise o dönem bu iddiaları reddederek kızı Sare'nin Fransa'daki ünlü sanat okulu Lycée Molière'e kabul edildiğini ve Paris'e yerleşeceklerini söylemişti.

Oyuncu, araya mesafe gireceği için ilişkilerinin devam edemeyeceğini düşündüğünü belirterek ayrılık kararını bu gelişmeye bağlamıştı.

“ÇOK YAKIN ARKADAŞIYLA ALDATTI”

Cankurt, geçtiğimiz günlerde karşılaştığı Tuba Ünsal'ın bu kez ayrılığın arkasındaki gerçek nedeni anlattığını yazdı. Köşe yazarının aktardığına göre Ünsal, Emir Ulusoy'un kendisini evlerine girip çıkan, çok yakın olduğu bir arkadaşıyla aldattığını söyledi.

Cankurt, Ulusoy'un da ihaneti kabul ettiğinin kendisine aktarıldığını belirtti.

ARKADAŞININ İSMİNİ AÇIKLAMADI

İhanet iddiasını doğruladığı öne sürülen Tuba Ünsal, ilişkilerinin bitmesine neden olan yakın arkadaşının kimliğini ise açıklamadı. Bülent Cankurt, tüm ısrarlarına rağmen oyuncunun bu kişinin adını vermediğini yazdı.