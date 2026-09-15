MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Bir süre önce sevgilisi Talya Didem Belen ile ayrıldıkları konuşulan ünlü şef, Belen’le birlikte katıldığı düğünde el ele görüntülendi.

Çiftin yeniden yan yana gelmesi, ayrılık iddialarının ardından barıştıkları şeklinde yorumlandı.

“ÖYLESİNE BİR İLİŞKİ DEĞİL” DEMİŞTİ

Somer Sivrioğlu’nun Talya Didem Belen ile aşk yaşadığı geçtiğimiz dönemde ortaya çıkmıştı. İlişkisi hakkında konuşan ünlü şef, “Yeni başladı. Çok güzel bir tanışma oldu, yemekte tanıştık. Çok güzel gidiyor şimdilik. Öylesine bir ilişki değil.” ifadelerini kullanmıştı.

KARLARIN ARASINDA EVLİLİK TEKLİFİ

İlişkisini ciddi bir noktaya taşıyan Sivrioğlu, sevgilisi Didem Belen’e Palandöken’de karlar arasında evlilik teklif etmişti.

Evlilik tarihiyle ilgili de konuşan ünlü şef, “Bir zaman bulabilsek, inşallah en kısa sürede güzel haberlerle geleceğiz.” demişti. Evliliğin yurt içinde mi yoksa yurt dışında mı yapılacağı sorusuna ise “Hanım bilir.” yanıtını vermişti.

FOTOĞRAFLAR SİLİNMİŞ, TAKİPTEN ÇIKMIŞLARDI

Çift hakkında geçtiğimiz ay ayrılık iddiası ortaya atılmıştı. Somer Sivrioğlu’nun sevgilisi Talya Didem Belen’i sosyal medyada takipten çıkarması ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırması, iddiaları güçlendirmişti.

Bir süre önce evlilik teklifi alan Belen ile Sivrioğlu’nun yollarını ayırdığı öne sürülürken, ikiliden bu konuda resmi bir açıklama gelmemişti.

DÜĞÜNDE EL ELE ORTAYA ÇIKTILAR

Ancak ayrılık iddialarının ardından Somer Sivrioğlu ve Talya Didem Belen bir düğünde el ele görüntülendi. Uzun süre sonra birlikte ortaya çıkan çiftin bu görüntüsü, barıştıkları şeklinde değerlendirildi.

Böylece sosyal medyadaki hamleleri nedeniyle ayrıldıkları düşünülen Sivrioğlu ve Belen, yeniden yan yana görünerek ilişkileriyle ilgili dikkat çeken bir gelişmeye imza attı.