Şarkıcı Simge Sağın'ın DJ İlkay Şencan ile yaşadığı kısa süreli ilişki geçtiğimiz temmuz ayında sona ermişti. Ayrılığın ardından sosyal medyada birbirlerini takipten çıkaran ikilinin yollarını kesin olarak ayırdığı düşünülürken, eski sevgiliden dikkat çeken bir hamle geldi. İddiaya göre Şencan, Simge ile yeniden barışmak için arama ve mesaj yoluyla ulaşmaya çalıştı ancak beklediği karşılığı alamadı.

İLKAY ŞENCAN'DAN BARIŞMA HAMLESİ

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre İlkay Şencan, önceki gün 45. yaşını kutlayan Simge Sağın'a ulaşarak barışma girişiminde bulundu.

Kısa süreli ilişkilerinin ardından yollarını ayıran çift, ayrılık sonrasında sosyal medyada da birbirlerini takipten çıkarmıştı.

SİMGE'DEN ESKİ AŞKINA YANIT GELMEDİ

Şencan'ın Simge'ye ulaşmak için arama ve mesaj yolunu denediği öne sürüldü. Ancak iddiaya göre ünlü şarkıcı, eski sevgilisinin aramalarına ve mesajlarına herhangi bir yanıt vermedi.

Simge'nin sessizliği, eski ilişkiye yeniden bir şans vermek istemediği şeklinde yorumlandı.

AYRILIK SONRASI İPLER TAMAMEN KOPTU

Temmuz ayında sona eren ilişkinin ardından ikilinin sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten çıkarması da dikkat çekmişti.

Şencan'ın son hamlesine de karşılık vermediği öne sürülen Simge'nin, eski aşkıyla yeniden bir araya gelmeye sıcak bakmadığı iddia edildi.