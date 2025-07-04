Oyuncu Kerem Bürsin, Mayıs 2024'te kalbini Sevil Sabancı'nın Eran Tapan'dan olan kızı Melisa Sabancı Tapan'a kaptırmıştı.

O dönem aşkını saklayan, aylar sonra da birinci ağızdan açıklama kararı alan Bürsin, "Kalbim çok dolu çok mutluyum" diyerek aşk itirafında bulunmuştu.

Çiftin işleri ilerlettiği ve Kerem Bürsin'in Sevil Sabancı ile tanıştığı bile söylenmişti. Ancak ikilinin geçen martta ayrıldığı iddia edilmişti.

NAOMI CAMPBELL İLE TAKİP ETTİ

Önceki gün Uluslararası Boks Birliği'nin düzenlediği paneli dünyaca ünlü İngiliz model Naomi Campbell ile birlikte takip eden Kerem Bürsin, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Bürsin, Melisa Tapan ile ayrıldığı iddialarını yalanladı ve "Özele çok önem veren iki insanız. Çok konuşmak istemiyoruz. Birliktelik devam ediyor" dedi.