Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 7 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan S.B. (35), bir süredir ayrılık sürecinde olduğu eşi G.B.’yi (32) elinde silahla kapısının önünde gördü.
Kapıda silahlı eşini görünce büyük bir panik yaşayarak yardım çağrısında bulunan S.B.'nin ihbarı üzerine adrese vakit kaybetmeden çok sayıda polis, Özel Harekat ekibi, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Bu sırada zorla eve girmeyi başaran G.B., eşi S.B. ile 7 yaşındaki kızını silahla rehin aldı.
Ekiplerin 3 saat süren yoğun çabaları sonucunda G.B., eşi ve çocuğunu serbest bırakmayı kabul etti. Silahını bırakıp daireden çıkan şüpheli, önce sağlık kontrolü için ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü; buradaki işlemlerinin ardından ise polis ekiplerince gözaltına alındı.