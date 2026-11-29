Olay, Aksaray’ın Yunus Emre Mahallesi’nde dün saat 03.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Rabia Yeşildal ile evine gelen sevgilisi Necati Doğanay arasında tartışma çıktı. Yeşildal’ın, Doğanay’ın evli ve 3 çocuk sahibi olduğunu öğrenmesinin ardından ikili arasında gerginlik yaşandığı belirtildi.

Tartışma sonrasında Doğanay, Yeşildal’ı annesinin yaşadığı Pınar Mahallesi’ne götürebileceğini söyledi. Bunun üzerine ikili evden ayrılarak otomobile bindi. Araçta bulunan Doğanay, yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Yeşildal’a ateş etti. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan 31 yaşındaki kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

CANSIZ BEDENİYLE POLİS MERKEZİNE GİTTİ

Cinayetin ardından otomobille polis merkezine giden Necati Doğanay, araçta Rabia Yeşildal’ın cansız bedeni bulunurken emniyet güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri başlatıldı.

Olay yeri ve araçta yapılan incelemelerin ardından Yeşildal’ın cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Talihsiz kadın, dün Karkın köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necati Doğanay, sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.