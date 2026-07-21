UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

FRED BU SEZON BİZİMLE OLACAK

Yabancı kuralı nedeniyle takımdan ayrılması beklenen Fred’le ilgili bir soruyu yanıtlayan İsmail Kartal, "Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek, takımda sevilen, çok çalışkan, çok profesyonel bir oyuncu. Bizimle birlikte olacak." dedi.

YABANCI KURALI DEĞİŞEBİLİR

Fred’in takımda kalacağını açıklamasının ardından bir gazetecinin yabancı kuralını hatırlatmasının ardından konuşan Kartal, "Belki yabancı kuralı değişebilir. 12+2 olabilir. 14-15 kulüp kuralın değişmesini istiyor. Biz bu şartlarda yabancı ülkelere çalışmış oluyoruz. Bu normal değil. Kuralın değişmesi lazım. Hesaplıyoruz, kitaplıyoruz. Karar almak çok zor. İnşallah bu kural değişir." diye konuştu.

ASENSİO AÇIKLAMASI

Marco Asensio'nun fiziksel durumuna ilişkin de bilgi veren Kartal, İspanyol futbolcuyla maçtan önce görüştüğünü aktararak, "Asensio ile dün akşam konuştum. Kendini nasıl hissediyorsunuz dedim. Ben yüzde yüz hazırım dedi. Bana göre daha yüzde 70'sin dedim. Doğru, siz hocalar olarak en doğrusunu biliyorsunuz. dedi. Acele etme dedim. 69'da oyuna aldım. Yavaş yavaş geliyor. Greenwood da aynı şekilde geliyor." diye konuştu.