Galatasaray’da ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Morata’da flaş bir gelişme yaşandı… İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, Como'nun Morata için yaptığı teklifi kabul etmedi.

KADRODA TUTMAK İSTİYOR

Haberde, Galatasaray'ın Alvaro Morata'yı ilk 11 oyuncusu olarak gördüğü ve gelecek sezon da kadroda tutmak istediği aktarıldı. Como cephesi ise, Milan ve İspanyol golcüyle anlaşma sağladıklarını ancak Galatasaray ile henüz bir uzlaşma olmadığını duyurmuştu. Okan Buruk'un İspanyol oyuncuyu kadroda tutmak istemesiyle anlaşma bozuldu.

Como Başkanı Mirwan Suwarso da önceki gün yaptığı açıklamada, "Alvaro Morata için Milan ile anlaştık, oyuncuyla da her şey tamam. Artık Galatasaray ile Milan'ın konuşması gerekiyor. Biz yapmamız gerekeni yaptık." demişti. Sarı-kırmızılı formayla toplam 16 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Alvaro Morata, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.