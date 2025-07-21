Oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı iki yıllık evlilik serüvenini geçen ay sonlandırdı.

İkili, sosyal medyadan yaptıkları ortak açıklamada, evliliklerini dostane şekilde noktaladıklarını duyurdu.

Ortak açıklamada, Bizim için en kıymetli olan oğlumuz Can'ın mutluluğu ve huzuru her şeyin üstünde. Onun için her zaman birlikte hareket edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrılığın ardından Ezgi Mola, soluğu tatilde aldı. Oğluyla Çeşme'ye giden Mola'ya Aksakallı da eşlik etti. Bir plajda görüntülenen Mola ve Aksakallı, 1.5 yaşındaki oğulları Can ile deniz keyfi yaptı.

Oğlu Can'la birlikte çekilen fotoğrafını "Yaren Alaçatı'da görüldü" notuyla paylaşan Ezgi Mola, sosyal medyada büyük ilgi topladı.