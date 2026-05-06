Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da Burger King isimli fast food restoranında anne ve kızının yemek yemelerine izin verilmediği iddiaları üzerine harekete geçti.

Anne ve kızına yapılan ayrımcılığı SÖZCÜ manşetinden vermişti. Bunun üzerine harekete geçen Bakanlık, yapılan dene- timler sonucu mevzuata aykırılık tespit edilen işletmeye idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'nın sos- yal medya hesabından yapılan açıklamada, bir çocuğun ve annenin mekandan dışlanmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Olayın "Haksız Ticari Uygulama" kapsamında tutanak altına alındığı ve Reklam Kurulu'na sevk edildiği de belirtildi. Ba- kanlık, ticari adaleti tesis etme ve vatandaşın haklarını korumaya devam edeceklerini duyurdu.

