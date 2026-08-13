Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından gözler silah bırakma aşamasına çevrildi. Ancak silahların yurt dışında nereye ve nasıl teslim edileceği şimdilik belirsiz. Öcalan’ın örgüt üyelerine silah bırakma çağrısı yapabileceği belirtiliyor. Öcalan’ın çağrısında örgüt üyelerine “tüm silahlarını ilgili yerlere teslim etmeleri ve Türkiye’ye dönmeleri” yönünde mesaj vereceği belirtildi.

PKK’lıların silah bırakması ve lojistik malzemelerin tesliminin 2-3 ayı bulabileceği belirtiliyor.

EKİM BAŞI KRİTİK

MİT ve güvenlik birimlerinin, Irak hükûmeti, Kuzey Irak ve Suriye yönetimi ile görüşüp silah teslimi konusunda temaslar yaptığı bildirildi. “Silahını teslim eden terörist, MGK kararına kadar ne yapacak. Silahların tümünün teslim edildiği nasıl anlaşılacak?” soruları da cevapsız.

Süreç kapsamında TBMM’de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme adlı yasa sonrası MGK’nın “Fesih ve silah bırakmayı teyit” kararının Resmî Gazete’de yayınlanması beklenecek. Bu aşama sonrası terör örgütü üyeleri 6 ay içinde yurda gelip yasadan yararlanabilecek.

İktidara yakın gazetenin yazdığına göre yasanın uygulanabilmesi için gerekli sürecin ekim ayının başına kadar tamamlanması hedefleniyor.

KOŞULLU AF

Kandil’deki yönetici kadroların da birkaç gün içinde bulundukları ve boşalttıkları mağaralara ilişkin bir açıklama yapacağı öne sürüldü.

Düzenleme kapsamında, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 5 yıl koşullu ve suç işlememe kaydı ile denetimli serbestlik ile ceza ertelemesi uygulanacak.

“Af değil infaz” denilen ancak cezaevindekilerin dışarı çıkmasını da sağlayacak olan düzenlemede, erteleme süresince soruşturmalar duracak. Açılmış davalar ise askıya alınacak.

ERDOĞAN’A KÜRTÇE TEŞEKKÜR

Diyarbakır’daki bir üst geçide asılan Kürtçe pankart dikkat çekti. Pankartta Kürtçe “Gelek sipas reîs”, “Aştî bi xêr be” ve “Biratî her tim be” mesajları yer aldı. Türkçe “Çok teşekkürler reis. Barış hayırlı, kardeşlik daim olsun” anlamına gelen pankartı, Diyarbakır AKP Gençlik Kolları’nın astığı öne sürüldü.

Erzurum’da şehitlerle protesto

Çerçeve yasanın Meclis’te kabul edilmesinin ardından Erzurum’da bir grup genç sürece tepki gösterdi. Erzurum duvarlarına “Ben Aybüke Yalçın, kanım yerde kaldı”, “Ben Selçuk Paker, boşuna mı can verdim”, “Ben şehit Semih Özbey, kanım yerde mi kaldı?” ifadeleri yazıldı.

Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Çorum’da 2017 yılında PKK’lı teröristlerce şehit edildi. Henüz 22 yaşındaydı, mesleğinde bir yılını bile doldurmamıştı. Hayatının baharında şehit düşen öğretmeni Türkiye hiç unutmadı.

Jandarma Astsubay Semih Özbey, 2015 yılında Tunceli-Pülümür yolunda terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı, 5 yıl esaretin ardından Gara’da şehit edildi. Annesi, “Madem müzakere edilebiliyordu, benim evladım 5 yıl esirken neden hiçbir şey yapmadınız?” diyerek çerçeve yasaya tepki gösterdi.

Bordo bereli Selçuk Paker, Diyarbakır Sur’daki terör operasyonunda 30 Ocak 2016’da şehit oldu. Paker’in 2.04 metrelik boyu, cenaze töreninde unutulmaz bir ayrıntı olarak hafızalara kazındı. Tabuta sığmayan bedeni nedeniyle ayakları dizlerinden hafifçe kıvrılarak toprağa verildi.