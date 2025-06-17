Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi asbaşkanlık görevinden ayrılan Acun Ilıcalı aldığı flaş karar hakkında ilk kez konuştu. İngiltere'deki kulübü Hull City kanalına değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, Fenerbahçe'de olanları gizli tutmak istediğini söyledi. İşte Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları...

'GEREKLİ KADAR ODAKLANAMIYORDUM'

"Size bir şey itiraf etmek istiyorum. İlk günkü tutkumu aynen taşıyorum. Zamanım olmadığı için bu güzel kulübe (Hull City) gerektiği kadar odaklanamıyordum. Artık zamanım var ve üç yıllık kulüp sahibi tecrübemi gösterme zamanı geldi. Yeni sezon için ilk günkü kadar heyecanlıyım. Tutkum tam."

'ALİ KOÇ BANA İZİN VERDİ'

"Ayrılmaya karar verdim ve çok iyi bir arkadaşım olan başkan Ali Koç'tan izin istedim. O da bana izin verdi. Ali Koç, kulüp adına bir açıklama yaparak çabalarımı takdir ettiğini söyledi. Bu benim için çok anlamlı. Her zaman olduğu gibi büyük bir taraftar olmaya devam edeceğim ve Şükrü Saraçoğlu'na düzenli olarak gideceğim."

'HER ŞEYİ GİZLİ TUTMAK İSTİYORUM'

"Şu anda her şeyi gizli tutmak istiyorum çünkü olanlar kulüp içinde yaşandı ve yapacağım herhangi bir yorum insanları incitebilir, bunu istemiyorum. Şu anda Fenerbahçe'den ayrılışımla ilgili herhangi bir yorum yapmak istemiyorum."

'ÇOK BÜYÜK SORUMLULUKTU'

“Fenerbahçe'de bir yıl boyunca sorumluluk aldım, bu benim için büyük bir gururdu. Dominik Cumhuriyeti ve İstanbul'daki işlerime rağmen Hull City'yi almıştım ve her şeyi organize edebiliyordum. Ancak Fenerbahçe başkan yardımcılığı çok büyük bir sorumluluktu. Üstesinden gelebildim ama çok ağır geldi. Superman olmadığımı anladım."