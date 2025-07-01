2010 Belçika Güzeli, şarkıcı-oyuncu Ayşe Akın bir dönem anoreksiya (yeme bozukluğu) tedavisi görmüştü.

Artık sağlığına kavuşan Akın, geçen günlerde yaşadığı travmayı şu sözlerle anlatmıştı:

"Tek isteğim sabah uyandığımda tartıda kendimi daha zayıf görebilmek. Yemek yememek için dua etmek. Aşırı ağır bir psikolojik durum bu. Ayna karşısında sürekli kendimi kilolu görüyordum. Hayatımın 10 yılı bu travmayla, bu psikolojik rahatsızlıkla geçti. Çok genç yaşta göz önünde olmaya başlayınca, ister istemez insan etkileniyor. Bana 'Roberto Carlos gibi bacakların var' diyorlardı. Bu tür yorumlar bende zamanla takıntıya dönüştü."

"Önce bir Bulimia süreci başladı, bu süreç bir yıl sürdü. Ardından anoreksiya başladı. Kimseyi suçlamıyorum; tamamen beynimin bana oynadığı büyük bir oyundu bu. Doktor desteğiyle uzun süre antidepresan kullandım, sürekli kontrollerden geçtim."

Ayşe Akın şimdi ise aşk hayatıyla adından söz ettirdi. Netfilix'in popüler dizisi Squid Game'in 120 numaralı yıldız oyuncusu Sung Hoon ile aşk yaşadığını itiraf etti.

Akın, "Ben onunla tanıştığımda Squid Game'de oynamıyordu. The Glory diye bir dizide oynuyordu ben onu orada gördüm ve aşık oldum. Şimdi ise arkadaşız dedi.

Ayşe Akın 1,5-2 sene orada yaşadığını ve Korece öğrendiğini de dile getirdi.