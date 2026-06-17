Gazeteci Ayşe Arman, ailesinden gelen acı haberle sarsıldı. İş insanı ve APA Makina Sanayi’nin sahibi Mehmet Kazım Apa’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık iki yıldır kolon kanseriyle mücadele ettiği belirtilen Apa’nın vefatı sonrası yakınları ve sevenleri taziye mesajları yayımladı.

ÇELENK YERİNE TÜRK EĞİTİM VAKFINA BAĞIŞ YAPILMASI İSTENDİ

İş dünyasının tanınan isimlerinden Mehmet Kazım Apa, 61 yaşında hayatını kaybetti. APA Makina Sanayi’nin sahibi olan Apa’nın vefatı, başta ailesi olmak üzere dostları, sevenleri ve iş çevresinde derin üzüntü yarattı.

Mehmet Kazım Apa’nın cenazesinin, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Adana Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, cenazeye çelenk gönderilmesi yerine Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağış yapılması rica edildi. Taziyelerin ise Adana Divan Oteli’nde kabul edileceği belirtildi.

AYŞE ARMAN'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Acı haberin ardından Ayşe Arman, sosyal medya hesabından eniştesi Mehmet Kazım Apa için duygusal bir mesaj yayımladı.

Arman, paylaşımına "Bir güzel insan daha gitti bu dünyadan" sözleriyle başlarken, Apa’yı "Kendi güzel, ruhu güzel, babalığı güzel, abiliği güzel, dostluğu güzel" ifadeleriyle anlattı.

Eniştesinin hayatı boyunca çevresindeki insanlara destek olan bir isim olduğunu belirten Arman, "Derdi olan herkesin işini çözerdi. El verirdi, destek verirdi" sözleriyle duygularını dile getirdi.





Arman ayrıca ablası Suna ile Mehmet Kazım Apa’nın yıllara meydan okuyan birlikteliğine de değinerek, "Bazı aşklar vardır, zamana yenilmez. Bazı sevgiler vardır, ölüm bile onları bitiremez" ifadelerini kullandı.





ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Mehmet Kazım Apa’nın vefat haberinin ardından sanat dünyasından da çok sayıda başsağlığı mesajı geldi. Ziynet Sali, Lale Mansur ve Alya Dormen gibi isimler sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaştı.

Alya Dormen, Apa’yı neşesi, cömertliği ve hayat enerjisiyle hatırlayacağını belirterek, onun çevresindeki insanlara dokunan özel bir kişi olduğunu ifade etti.

Alya Dormen ise yayımladığı vefat mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Canım Keko,

Bir daha seni göremeyecek olmak hala gerçek gibi gelmiyor…

Hayatımda tanıdığım en coşkulu, en cömert, en komik ve girdiği her ortamı güzelleştiren bir insandın. Sadece yakınlarının ya da ailenin değil, yolunun kesiştiği herkesin hayatında bir iz bıraktın. Etrafındaki herkese bir şekilde dokunur, sürekli neşe, sıcaklık ve kocaman bir hayat enerjisi yayardın. Seni hep böyle hatırlayacağız Keko… o büyük enerjinle, güzel kalbinle, bitmeyen sevginle, herkesi kahkahaya boğan esprilerinle ve insanı hayata bağlayan o halinle. Huzur içinde uyu canım Kazım Abi. Seni çok seviyoruz ve daima çok ama çok seveceğiz''



