Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in cinayetiyle ilgili bazı bilgileri öldürülmeden önce elde etmeye çalıştığı ve cinayet sonrası faillerin gizlenmesine yardım ettiği iddia edilen Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat ve bir polis memurunun da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün yapılıyor.

'ARKASI SAĞLAMLARIN SIRITIŞINI İZLEMEYECEĞİM'

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş duruşmaya neden katılmadığını açıkladı:

“İnanmayı, katılmayı, izlemeyi, güvenmeyi reddediyorum. Sinan’ın uçuş bilgilerini alan Gürsel Horat’ın, ‘Ekibi kurduk, kafasına sıkacaklar’ diyen Suat Yılmazzobu’nun, cinayete karışan Tolgahan Demirbaş’a bilgi notu ileten komiser Talha Atalay’ın, evimizin fotoğraflarını çeken Burak Kılıç’ın, kiralık katilin makam aracıyla kaçırıldığı kesinleşmesine rağmen ifade bile vermeden takipsizlik alan Ahmet Yiğit Yıldırım’ın ve isimleri saymakla bitmeyen, alçakça bir yöntemle işlenen bu cinayette parmağı olduğu belirlenen herkesin suçları oranında yargılanmadığı, iki yıldır iki şüphelinin telefon kilidinin çözülemediği, Sinan’ın en yakın dostlarının ifadelerine duruşmada yer verilmediği, Sinan’ın sokak ortasında öldürülmesinin basit bir alacak verecek meselesine indirgenerek, birbirinden bağımsız iki grubun işlediği sıradan bir cinayet gibi gösterilmeye çalışıldığı bu sistemde, yargının bağımsız olduğuna ve üstünlerin hukuku olmadığına inanmayı, bugün başlayan duruşmaya katılmayı, arkası sağlam şüphelilerin alaycı sırıtışlarını bir kez daha izlemeyi, çocuklarım ‘Anne sana bir şey olmayacak değil mi?’ diye ağlamayı bırakana kadar da adalete güvenmeyi reddediyorum.”