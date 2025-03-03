Gezi eylemleri soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren asliye ceza hakimi Fatih Kapan görevden alındı.
Kapan aynı mahkemede bulunan tüketici mahkemesi hakimliğine atandı.
Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre; Kapan hakkındaki ayrıca HSK'nın soruşturması da sürüyor.
Tahliye kararının hemen ardından İstanbul Başsavcılığı'nın itirazı üzerine ağır ceza mahkemesi, cezaevinden çıkamadan Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar vermişti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.
Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım hakkında, Asliye Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına itiraz eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden tutuklama talebi bir üst mahkemece kabul edildi.