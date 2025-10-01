Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılandığı mahkemede bugün tahliyesine karar verilen menajer Ayşe Barım, cezaevinden çıktı. Barım, tahliyesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada sağlığının son aylarda çok kötüleştiğini belirterek "32 kilo verdim. Çok zor günler geçirdik." dedi.

Taksim'deki Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla menajer Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle yargılandığı davanın 2'nci duruşması görüldü.

Barım hakkında 'Yurt dışı çıkış yasağı' ve 'Ev hapsi' şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Kararın cezaevine bildirilmesinin ardından resmi işlemleri tamamlanan Ayşe Barım, akşam saatlerinde tahliye edildi.

Cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ile görüşen Barım, basın mensupların sorularını yanıtladı. Barım, sağlık durumuna ilişkin "Sağlığım son 3-4 ayda çok kötüydü, 32 kilo verdim. Ev hapsiyle tahliye oldum. Çok zor günler geçirdik. Sonunda buradayım, çok çok mutluyum. Hayatımı o kadar özledim ki. Sarılmayı, sevmeyi, sevilmeyi çok özledim." dedi.

Menajer Barım daha sonra kendisini karşılamaya gelen araç ile evine gitti.