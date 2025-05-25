Tutuklu Ayşe Barım’ın dosyasına giren ihbarda, ülkenin ekonomik ve toplumsal istikrarına tehdit oluşturduğu öne sürülen bazı kişi ve yapılarla ilgili geniş ifadeler yer aldı.
Tele1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, mahkeme emniyetten, ihbarı yapan kişiyle ilgili bilgi istedi.
İhbarcının gönderdiği fotoğrafta, Barım, oyuncularla birlikte.
Yapılan sorgulamada ihbarı yapan Sedat Gül’ün “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Türk Ticaret Kanunu’na Muhalefet” suçlarından daha önce işlem gördüğü ortaya çıktı.