Ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım hakkında, “Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiği” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava süreci devam ediyor.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılanan Barım, tutuklanarak Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

Barım’ın avukatlarının sağlık durumuna ilişkin mahkemeye yaptığı başvuru üzerine, mahkeme tutuklu sanığın cezaevinde kalmasının sağlık açısından uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla rapor düzenlenmesini talep etti.

Mahkeme tarafından cezaevine gönderilen yazıda, Ayşe Barım’ın tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilerek, aralarında kardiyolog ve nörologların da bulunduğu bir heyet tarafından sağlık durumuna ilişkin değerlendirme yapılması ve cezaevinde kalmasına engel bir durum olup olmadığının raporlanması istendi.

Söz konusu raporun, Barım’ın ilk kez hakim karşısına çıkacağı 7 Temmuz’daki duruşmadan önce mahkemeye ulaştırılması talep edildi.