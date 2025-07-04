Gezi soruşturması kapsamında "etki ajanlığı" ve "hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek" iddiasıyla ocak ayında tutuklanarak cezaevine gönderilen menajer Ayşe Barım'ın avukatları bir kez daha tahliye talebinde bulundu.

Müvekkillerinin cezaevinde kalmasının hayatını ciddi şekilde tehlikeye attığı gerekçesiyle tahliye isteyen avukatlar, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tarafından hazırlanan kapsamlı sağlık raporunu aktardı.

Oksijen'de yer alan habere göre, avukatlar Deniz Ketenci ve Aslı Kibar tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, "Alanında uzman 9 farklı hekimin oybirliği ile mutabık kalarak düzenlediği sağlık raporu müvekkilimizin ölüm riskini açıkça göstermektedir” ifadesi kullanıldı ve Barım’ın taşıdığı hayati tehlike şöyle anlatıldı:

"Artık mevzu müvekkilimizin sağlığının kötüleşmesinden öte, bu şartlar altında yaşama ihtimalinin ciddi anlamda tehlikede olmasıdır. Gelinen aşamada hayati risk taşıyan sağlık sorunlarının bir sonraki aşamasının bulunmadığını, her an ani bir durum ile karşı karşıya kalınabileceğini, o esnada hızlı ve yeterli müdahalede bulunulmadığı takdirde kalıcı hasarlara veya ölüme yol açabileceğini göstermektedir."

Mahkemeye sunulan dilekçede Barım hakkında 9 uzman hekim tarafından konulan teşhis ve tanılar, kalp ile beyin rahatsızlıkları olmak üzere iki başlıkta anlatıldı.

Rapora göre Barım’ın kalbinde 6 farklı rahatsızlık saptandı.

Avukatlar, Barım'ın ağır ve kronik sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının yaşam hakkı açısından tehlikeli olduğunu belirterek mahkemeden, adli kontrol tedbirleri uygulanmaksızın veya en azından adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.