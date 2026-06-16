Türkiye'nin en ünlü oyuncularını bünyesinde bulunduran menajerlik şirketi ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım, 2013 yılında meydana gelen Gezi Parkı protestolarındaki rolü gerekçe gösterilerek 27 Ocak 2025 tarihinde tutuklanmıştı.



Cezaevinde yaşadığı ağır sağlık sorunlarına rağmen aylar boyunca tahliye edilmeyen Barım, 1 Ekim 2025'te 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol kararıyla tahliye edilmiş, Savcılığın karara itirazının üzerine Barım hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.





Barım bu süreçte hastanede tedavisine devam ettiği sırada Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı "cezaevinde kalamaz" raporu üzerine bir kez daha tahliye edildi.



12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI



Tutuksuz yargılandığı davada Gezi Parkı eylemleri sırasında sanatçıları örgütlediği iddiası ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçlaması ile 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Barım hakkında sürpriz bir gelişme daha yaşandı.



ŞİRKETİNE 5 MİLYON 331 BİN TL CEZA KESİLDİ



Hapis cezasına çarptırıldığı davanın İstinaf aşaması devam eden Arım hakkında bir hamle de Rekabet Kurulu'ndan geldi.





9 Haziran'da yayınlanan rapor ile Rekabet Kurulu'nun kast ajansı ve menajerlik şirketlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 teşebbüse, 42 milyon 163 bin 586 lira idari para cezası kesildiğini duyurulmuştu.



Söz konusu karar kapsamında, Barım'ın sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş.'ye de 5 milyon 331 bin 932 TL para cezası kesildiği öğrenildi.



Ceza kesilen diğer şirketler ise şu şekilde:

Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti.’ye 2.958.167,68 TL

Alkış Yapım Reklam Bilişim İnşaat Turizm ve Organizasyon Hiz. Ltd. Şti.’ye 143,68 TL

Ali Sabuncugil Menajerlik Oyunculuk ve Seslendirme Hiz. Ltd. Şti.’ye 149.709,53 TLA

Ayça Kardeş Menajerlik ve İletişim Hiz. Ltd. Şti.’ye 2.988.507,86–TL

Black Lıstt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’ye 1.806.595,39 TL

Deniz Tüney Tanıtım Turizm ve Halkla İlişkiler Pazarlama Ltd. Şti.’ye 3.567,47 TL

Ebru Acar Menajerlik Ltd. Şti.’ye 3861,88 TL

En Teknik Elektrik İnşaat Taah. Bilg. Ajans Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 59.206,74 TL

Esra Akkoyunlu Menajerlik Prodüksiyon Ltd. Şti.’ye 190.869,55 TL

Gülay Çiko Yapım Org. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 126.369,84 TL

İcon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 6.534.130,21 TL

İD İletişim Danışmanlık AŞ’ye 5.331.932,37 TL

Kahraman Özden’e 297.925,26 TL

Medyatek Film Yapım Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.’ye 60.037,21 TL

Neslihan Uzer Kast Danışmanlığı Film Prodüksiyon Yapım Ltd. Şti.’ye 610,00 TL

Nimet Atasoy Menajerlik AŞ’ye 245.194,00 TL

Önem Günal Ajans ve Menajerlik AŞ’ye 234.226,07 TL

Özlem Duran’a (Özlem Duran Menejerlik) 65.003,57 TL

Özlem Oğuz Oyuncu Danışmanlığı San. Tic. Ltd. Şti.’ye 298.807,59 TL

Pamuk Karakoç’a (Sofita Menajerlik) 66.469,33 TL

People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.’ye 6.284.184,80 TL

Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti.’ye 5041,85 TL

Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti.’ye 1.758.850,07 TL

Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti.’ye 3.104.708,65 TL

Rezzan Çankır Film Yapım Rek. Halkla İlişk. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 459.605,44 TL

RSD Yapım ve Kast Hizmetleri Ltd. Şti.’ye 272.258,50 TL

Sahne Güzeli Menajerlik Oyun. Hiz. Tan. Rek. ve Dan. Ltd. Şti.’ye 115.083,59 TL

SM Menajerlik Tic. Ltd. Şti.’ye 68.163,98 TL

Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti.’ye 290.582,43 TL

Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 4.160,81 TL

Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti.’ye 2.546.252,05 TL

TB Sanatsal Yetenek Yön. ve Dan. Ltd. Şti.’ye 31.158,99 TL

Tümay Özokur Film-Reklam Tic. ve San. Ltd. Şti.’ye 631.114,80 TL

Uğurcan Keleş’e 945.161,10 TL

Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’ye 3.488.207,78 TL

Yüzde Yüz Oyunculuk Seslendirme ve Prodüksiyon Ltd. Şti.’ye 168.080,64 TL