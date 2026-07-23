AYŞE BOYNER BAHÇEDEN PAYLAŞTI
Ayşe Boyner, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Doğayla iç içe anlarını takipçileriyle paylaşan Boyner, bahçede geçirdiği keyifli vakitlerden karelere yer verdi.
BAHÇEDE MEYVE TOPLADI, BEBEĞİYLE KEYİFLİ ANLAR GEÇİRDİ
Ağaçtan meyve topladığı anları ölümsüzleştiren Ayşe Boyner, rahat tarzıyla da dikkat çekti. Kırmızı bluzu ve şalvar tarzı pantolonuyla doğal bir görünüm sergileyen Boyner, bahçede samimi pozlar verdi.
Paylaşımda minik bebeğinin ahşap basamaklara tırmanmaya çalıştığı sevimli anlara da yer veren Boyner, gönderisine “children” notunu düştü.
TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI
Ayşe Boyner’in anne-kız doğayla iç içe görüntüleri kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü. Paylaşıma gelen yorumlarda özellikle minik bebeğin sevimli halleri dikkat çekti.
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RAFAEL RUMİ İSMİNİ VERMİŞLERDİ
21 Ekim 2025 tarihinde iş insanı Ayşe Boyner ile Metin Anter'in bebeği dünyaya gelmişti. Çift, bebeklerine Rafael Rumi adını vermişti.
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