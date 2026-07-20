Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, 20 Temmuz 1974 sabahı saat 06.20’de, “Biz savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz” diyerek dünyaya duyurduğu Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 52 yıl geçti.

Harekatın parolası, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş’in kızından esinlenilerek, “Ayşe Tatile Çıksın” olarak belirlenmişti. İki ayrı harekat ile KKTC’nin bugünkü sınırları ve “Yeşil Hat” çizildi. 498 asker, 70 mücahit, 1672 sivil vatandaş şehit oldu.

SAMPSON DARBESİ

Kıbrıs’ta 15 Temmuz 1974 günü Rum EOKA terör örgütü lideri Nikos Sampson darbe yaparak Cumhurbaşkanı Makarios’u görevden uzaklaştırdı, adadaki Türklerin hayatı tehlikeye girdi. Türkiye garantör ülke sıfatı ile müdahale kararı aldı. 20 Temmuz sabahı Türk askeri Girne’ye havadan indirme ve denizden çıkarma yaptı.

Savaş uçakları Rum mevzilerini bombaladı. Üç gün içinde Girne ve Lefkoşa’nın tamamı kontrol altına alındı ve ateşkes ilan edildi.

Sampson kaçtı, Yunanistan’da askeri rejim sona erdi. Ancak Rumlar, saldırılarını sürdürüp Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde toplu katliamlar yapınca, 14 Ağustos günü 2. Harekat başladı. Mağusa da alındı. Türk askeri ve Kıbrıslı Türklerin direniş örgütü Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) adanın yüzde 38’ine hakim oldu. Bugünkü sınırlar çizildi. O günden bugüne Mehmetçik Ada’da huzur ve barış sağlıyor.

Kıbrıs’tan yükselen feryada Ecevit yetişti

Başbakan Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan liderliğindeki CHP-MSP koalisyon hükümeti, Kıbrıs için diplomasi yoluyla sonuç alamadı. Türkiye garantörlük hakkına dayanarak harekat kararı aldı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar ve kuvvet komutanları, Ecevit ve Erbakan’a harekat planları hakkında bilgilendirme yaparken çekilen bu fotoğraf o günlerin manşetlerinde geniş yer tuttu.

İsmail Başarır, KKTC’de doktorluk mesleğinin yanı sıra Demokrat Parti (DP) kurucuları arasında yer aldı. 1992-1993 döneminde milletvekilliği ile 2013 yılındaki geçiş hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerini üstlendi.

RUMLARA ESİR DÜŞEN ESKİ BAKAN İSMAİL BAŞARIR O KARANLIK GÜNÜ SÖZCÜ’YE ANLATTI: BİZİ KURŞUNA DİZMEK İÇİN DUVARA DAYADILAR

1974’deki çalkantılı dönemin tanıkları arasında Rumlara esir düşen ve kurşunlanarak öldürülmek üzere duvara dizilen KKTC eski Ulaştırma Bakanı İsmail Başarır da vardı. Başarır yaşadıklarını SÖZCÜ’ye anlattı.

TIP FAKÜLTESİNDE: “O günlerde 24 yaşındaydım ve İstanbul Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisiydim. Mağusa Atlılar köyünde oturan ailemi ziyaret için 10 Temmuz günü Kıbrıs’a geldim, 15 Temmuz’da Sampson darbesi oldu. Rum radyoları ‘Burası Kıbrıs Elen Adası’ anonsu ile yayına başladı. 20 Temmuz’da Barış Harekatı oldu. Rumlar bizim köyü bastı kadın erkek herkesi toplayıp bugün adı Alaniçi olan Rum köyüne götürüp okula kapattılar.

İNFAZ EMRİ VERİLDİ

Okulda 50-60 kişiydik hepimizi duvara yasladılar, silahları hazırladılar, hepimizi kurşuna dizeceklerdi. Bu sırada bir Rum subay geldi “Öldürmeyin, esir olacaklar” dedi, infaz durdu. Hepimizi kamyonlarla önce Mağusa’da teneke binalardan oluşan bir kampa sonra da Limasol’daki esir kampına götürdüler. Burada binlerce Türk esir vardı. Günde sadece bir dilim ekmek ve bulgur pilavı verdiler, hayatta kalmak mucizeydi.

ESİR DEĞİŞİMİ

Aylar sonra esir değişimi kararı çıktı ve bizi Lefkoşa’ya götürdüler. Ledra Palas’ta takas oldu, serbest kalınca oradaki akrabalarımın evine gittim. Evde Türkiye’de yayınlanan Günaydın gazetesini gördüm. Manşetinde “Ne günahları vardı” diyerek benim köyüm Atlılar ile Muratağa ve Sandallar köyündeki katliamı yazıyordu. Üç köyde 127 kişi öldürüldü, çöplüklere atılıp yakıldı. Annem babam ve kardeşim bir mağarada saklanıp kurtuldu.

HİÇBİRİMİZ YOKTUK

1974’de Türk askeri gelmese bugün hiçbirimiz hayatta değildik. Rumların terör örgütü EOKA bir plan yapmıştı. AKRİTAS adlı verilen bu plana göre bütün Kıbrıslı Türkler öldürülecek ve ada Yunanistan’a bağlanacaktı. Türklerin gömüleceği yerler bile belliydi. Bizi Türk askeri kurtardı, rahmetli Ecevit ve Erbakan kurtardı. Ben tahsilime devam ettim, halen doktor olarak çalışmaya devam ediyorum.

Adım adım Kıbrıs Harekatı

-21 Aralık 1963 (Kanlı Noel): Rum çeteleri, Akritas Planı uyarınca Türkleri adadan tamamen temizlemek için büyük bir katliam başlattı ve 364 Kıbrıs Türkü hayatını kaybetti.

-24 Aralık 1963 (Kumsal Katliamı): Lefkoşa’nın Kumsal bölgesinde Türk Alayı Binbaşısı Nihat İlhan’ın eşi ve üç küçük çocuğu, Rum saldırganlar tarafından evlerinin banyosunda acımasızca katledildi.

-15 Kasım 1967: EOKA lideri Grivas komutasındaki Rum birlikleri, Geçitkale ve Boğaziçi köylerine ağır silahlarla saldırarak onlarca savunmasız Türk sivilini hunharca şehit etti.

-15 Temmuz 1974: Kıbrıs’ta Yunanistan destekli EOKA-B liderliğindeki gruplar, Cumhurbaşkanı Makarios’a karşı darbe yaparak adayı Yunanistan’a bağlamayı (Enosis) ilan etti.

-20 Temmuz 1974: Türk Silahlı Kuvvetleri, “Ayşe Tatile Çıksın” parolasıyla sabahın erken saatlerinde havadan indirme ve denizden çıkarma yaparak I. Barış Harekâtı’nı başlattı.

-22 Temmuz 1974: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ateşkes çağrısı üzerine Türkiye, Girne-Lefkoşa hattını güvenceye aldıktan sonra saat 17.00 itibarıyla Barış Harekâtı’nı durdurdu.

-25-30 Temmuz 1974: Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında düzenlenen I. Cenevre Konferansı sonucunda barışın korunması ve Türk bölgelerinin boşaltılması protokolü imzalandı.

-8-13 Ağustos 1974: Rum ve Yunan taraflarının anlaşılan şartlara uymaması ve Türk köylerine saldırıları sürdürmesi üzerine II. Cenevre Konferansı tıkanarak sona erdi.

-14 Ağustos 1974: Uzlaşma zeminini kaybeden Türkiye, sınırları netleştirmek amacıyla II. Barış Harekâtı’nı başlattı ve askeri birlikler doğu ile batı yönünde ilerledi.

-16 Ağustos 1974: Türk ordusu Lefke, Lefkoşa ve Magosa hatlarını birleştirerek bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlarını oluşturan “Atilla Hattı”na ulaştı ve ateşkes ilan etti.

Erhürman, Bakan Güler’i kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i kabul etti. Mutlu Barış Harekatı’nın 52’nci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere KKTC’ye giden Güler’e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları eşlik etti.

‘Gazi bayrağı’ 36 yıldır saklıyor

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Mehmetçiğin kullandığı Türk bayraklarından birini 36 yıldır sandığında saklayan Aynur Gazcıoğlu (54), bayrağı torununa miras bırakmak istiyor. Harekat sırasında zarar gören bayrak, Gazcıoğlu’na Kıbrıs Türkü komşusu tarafından emanet 1990 yılında emanet edildi.

Rumlardan kışkırtma: Türkler dışarı

Harekatın yıl dönümü öncesinde KKTC’nin Metehan Sınır Kapısı’nın Rum tarafında kışkırtma gösterileri düzenlendi. Provokatör Rum milliyetçisi bir grup, yürüyüş düzenleyerek, “Türkler dışarı!”, “Yunan toprağında öleceksiniz Türkler!”, “Kıbrıs Yunan’dır!” sloganları attı. Yaşanan bu durum akıllara 52 yıl önce bu zihniyetin Türklere yaşattığı, zulüm ve soykırımı hatırlattı.