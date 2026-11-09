Türk edebiyatının usta isimlerinden Ayşe Kulin, Alaka adlı YouTube kanalında Murat Aygen'in konuğu oldu. 85 yaşındaki yazar, bugüne kadar kaleme aldığı 43 kitabın ardından yeni eserinin son kitabı olabileceğini duyurdu.

“VEDA KİTABIM GİBİ BİR ŞEY OLACAK”

Üzerinde çalıştığı “Bir Bunağın Hatıra Defteri” adlı eserin yazım sürecinin istediği gibi ilerlemediğini belirten Kulin, unutkanlık yaşamaya başladığını da anlattı.

Usta yazar, “O son kitabım olacak herhalde, veda kitabım gibi bir şey. 85 yaşımdayım. Hayatın da bir sonu var. Akıl kalırsa yazarım ama ufak ufak gidiyor” dedi.





“HER ŞEYİMİ UNUTUYORUM”

Yeni kitabının son eseri olabileceğini yineleyen Ayşe Kulin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu an elimde Bir Bunağın Hatıra Defteri var, başladım ama pek yürüyemiyor. O son kitabım, veda kitabım gibi bir şey olacak.

85 yaşındayım, hayatın da bir sonu var. Akıl kalırsa belki yazarım ama ufak ufak gidiyor, her şeyimi unutuyorum.”