Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'u öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç'un ifadesindeki detaylar kan dondurdu.

Koç ifadesinde "Ayşe dubleks evin merdivenlerinden düştü. Öldüğünü görünce paniğe kapıldım, korktum. Ne yapacağımı bilemeyince arkadaşımı aradım. Eve geldik, cesedi tek başıma valize koydum. Arabaya bindik. Arkadaşımın ortağı olduğu benzinliğe gittik" dedi.

EKOL'ün haberine göre Koç ifadesine şöyle devam etti:

Cesedin kokmaması için deodorant alıp cesede sıktım. Arkadaşlarımın beni oyaladığını düşündüm. Bir mekana gidip bir şeyler içtim, düşündüm. Başka bir arkadaşımı aradım. 'Arabanın valizinde bir şey var, yok olması gerekiyor' diyerek 500 bin TL karşılığında anlaştım. 100'er lira karşılığında da başka bir araçla cesedi kaldıracak üç kişiyle anlaştım.