Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Ejegul Ovezova'yı (29) öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Cemil Koç'un (38) davasında olay yerinde keşif yapıldı. Koç, İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 16 Ekim'deki duruşmada verdiği ara karar doğrultusunda, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki sitede inceleme gerçekleştirildi. Mahkemenin hakimi ve bilirkişi heyeti, Ovezova'nın 8. kattaki penceresinden düştüğü daireyi ve sitenin bahçesini inceledi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede dronla da görüntü aldı. Keşfin ardından hazırlanacak bilirkişi raporu dava dosyasına eklenecek.

ESRA TOKYAZ TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mahkeme heyeti, önceki duruşmada Koç'un tutukluluk halinin devamına ve Ayşe Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz'ın tanık olarak dinlenilmesine karar vermişti. Duruşma 18 Şubat 2027'ye ertelenmişti.

Ovezova, 24 Temmuz 2023'te Bağcılar Mahallesi'ndeki evinin 8. kattaki salon penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Birlikte yaşadığı eski polis memuru Cemil Koç hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İddianamede Koç'un, Ovezova'yı öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

TOKYAZ CİNAYETİNDEN HÜKÜM GİYMİŞTİ

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın (22) 13 Temmuz'da yol kenarında bir valizde cesedinin bulunmasının ardından Koç, "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Koç'un, Ovezova'nın ölümüne ilişkin dosyada da "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.

Koç, Tokyaz'ın ölümüne ilişkin yargılamada "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilmişti. "Şantaj" ve "cebir ve tehdit kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da 10 yıl hapis cezası almıştı.

Ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024'te polislikten ihraç edilen Koç'un; görevi yaptırmamak için direnme, tehdit, hakaret, kasten yaralama ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak suçlarından kaydı olduğu belirlenmişti.