İstanbul Küçükçekmece’de 13 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen ve 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan cinayete ilişkin davada savcı esasa ilişkin mütalaasını sundu. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, aralarında eski polis memuru Cemil Koç’un da bulunduğu bazı tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla katılırken, diğer sanıklar ve maktulün ailesi salonda hazır bulundu. Duruşma esnasında maktulün ikiz kardeşi Esra Tokyaz’ın bir sanığa su şişesi fırlatması üzerine salonda kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

CENAZEYİ BAVULLA YOL KENARINA BIRAKTILAR

Açıklanan mütalaada, sanık Cemil Koç’un maktul Ayşe Tokyaz ile sevgili olduğu, cinayeti soğukkanlılıkla planlayarak işlediği ve maktule öncesinde sistematik şiddet uygulayarak şantaj yaptığı belirtildi. Otopsi ve olay yeri inceleme raporlarına dayandırılan mütalaada, canavarca hisle hareket eden Koç’un, maktulü vücudunda kemik kırıkları oluşacak raddede darbederek öldürdüğü ve ardından cesedi bir valize koyduğu aktarıldı. Valizin taşınmasına yardım eden sanık Oğuz Kal ile cinayet öncesi ve sonrasında maddi-manevi destek sağlayan Cemal Arslan’ın da cezalandırılması istendi. Mütalaada Koç ve Kal hakkında ağırlaştırılmış müebbet, Arslan hakkında ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapis talep edildi.

DELİLLERİ YOK EDENLERE VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANAN POLİSLERE CEZA İSTEMİ

Mütalaanın devamında, maktulün içinde bulunduğu valizin taşınmasına, gizlenmesine ve boş bir araziye atılmasına yardım eden diğer sanıkların rolleri de sıralandı. Polis memuru olan sanık İlker Umut Uğurlu’nun, olası çevirmelerden kaçmak amacıyla kendi aracıyla nakil sağladığı; sanıklar Necmettin Ecer, Erhan Girgin, Barış Can Aydın ve Yusuf Ziya Sancak’ın ise para karşılığında valizi araziye attığı ifade edildi. Bu kapsamda sanıklara 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası istendi. Ayrıca, sanık Cemil Koç’un talebiyle sistem üzerinden usulsüz sorgulama yaparak bilgi sızdıran polis memurları N.Ç. ve Z.B. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 yıl 6 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcı, 9 sanığın tutukluluk halinin devamını, 1 sanığın ise beraatini istedi.