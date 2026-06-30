İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu bulunan eski polis memuru Cemil Koç hakkında yeni görüntüler ortaya atıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in yayınladığı görüntülerde, Koç'un geçmişte birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Ejegul Ovezova'ya fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıktı. ELLERİ VE AYAKLARINI BAĞLADI Kayıtlarda, genç kadının elleri ve ayakları bağlandıktan sonra darbedildiği ve sürüklendiği iddia edilen anlar yer aldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözler, Ovezova'nın yıllar önce meydana gelen şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya çevrildi. Ejegul Ovezova, 2023 yılında yaşadığı apartmanın üst katından düşerek hayatını kaybetmiş, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cemil Koç hakkında iddianame hazırlanmıştı. Yargılama sürecinde sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Öte yandan Koç, Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da tutuklu bulunuyor. Adli makamlar tarafından yürütülen soruşturmalarda ortaya çıkan yeni görüntü ve delillerin, dosyaların seyri açısından önem taşıyabileceği belirtiliyor. 2024 YILINDA POLİSLİKTEN İHRAÇ EDİLDİ Eski polis memurunun daha önce çeşitli suçlardan adli kaydının bulunduğu ve 2024 yılında meslekten ihraç edildiği öğrenilmişti. Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davanın ilk duruşmasının ise aralık ayında görülmesi bekleniyor.

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