İstanbul Eyüpsultan'daki vahşette yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Yol kenarında bir valiz içinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın son anlarından biri olduğu değerlendirilen görüntülere ulaşıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Tokyaz'la katil zanlısı Cemil Koç'un birlikte binaya giriş yaptığı görüldü.

Ancak Tokyaz bu girişten sonra bir daha dışarı çıkmadı.

OLAY

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden üniversite eğitimi için İstanbul'a giden 21 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni, yol kenarındaki bir valiz içinde bulunmuştu. Tokyaz'ın darbedilerek öldürüldüğü ve sonrasında valize konularak taşındığı belirlenmişti.

Cinayetle ilgili aralarında eski polis amiri Cemal Koç'un da bulunduğu yedi kişi gözaltına alınmıştı.

Ablası Esra Tokyaz, Kanarya Asayiş Büro Amirliği'nden arandığını ve ifade vermeye çağrıldığını belirtmişti.

Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, kardeşinin eski polis amiri Cemal Koç ile "evlilik vaadiyle konuşmaya başladığını" ifade etmişti.

Koç'un şiddet uyguladığını görmesi üzerine kardeşini evden çıkartmak için uğraştığını aktaran Esra Tokyaz, kardeşinin kendisine "Gelirse seni de tehlikeye atarım. Sen git, ben geleceğim" dediğini bildirmişti.