Türkiye’nin kanını donduran Ayşe Tokyaz cinayetinin yankıları sürüyor. Genç kızı öldürüp cesedini valize koyduktan sonra yakalanan eski polis amiri Cemil Koç’un 2 yıl önce Diyarbakır’da eski sevgilisi Ayşegül Ovezova’yı birlikte yaşadıkları evin 8. katından atarak öldürdüğü iddiası ile yargılandığı davayla ilgili ifadelerine SÖZCÜ ulaştı.

24 Temmuz 2023 günü öldürüldüğü belirlenen Ayşegül (Ejegul) Ovezova’nın öldüğü gün ifadesi alınan Cemil Koç, ifadesinde şunları söyledi:

KÖPEK İÇİRN TARTIŞMA

Koç ifadesini şöyle sürdürdü: “Eşim Türkmenistan’dan köpek getirmişti, evde benim de iki kedim vardı. Koku yaptıkları için barınağa bırakmak istedim. Ejegul ağlamaya başladı. Olaydan bir gün önce köpek ve bir kediyi barınağa bıraktım. O da agresif tavırlar sergiledi. Ben de ‘Kendine çeki düzen vermezsen seni Türkmenistan’a geri yollarım’ dedim. Evde bulamayınca düştüğünü anladım”

Cemil Koç

‘BENDEN HAMİLE KALDI’

Evde kan lekeleri ve boğuşma izleri bulununca Koç ifade değiştirdi. Bu kez de, “Hava çok sıcaktı, eşimin burnu kanadı. Ona ait kan lekesi olabilir. Bu şekilde kendimi savunur durumda olmak da zoruma gidiyor. Benden hamile kalmıştı bundan haberim yoktu. Bebeği de kaybedince intihar edeceği gibi söylemleri oluyordu. Benim psikolojik rahatsızlığım yok ama 4 ay önce beyin tümörü ameliyatı oldum” dedi. Bu ifade üzerine serbest bırakıldı. Eğer Koç o gün tutuklanmış olsaydı, Ayşe Tokyaz zaten yaşayacaktı. Fakat, Koç’a Ovezova cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmesine rağmen tutuklama kararı çıkarılmadı. 4 Temmuz’da iddianameyle birlikte tutuklama kararı çıkarılmış olsaydı 13 Temmuz’da Ayşe Tokyaz öldürülmemiş olacaktı.