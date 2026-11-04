MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümüne Şadi ve Ayşe arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Oylama sırasında yaşanan tartışma ise gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Şadi, Ayşe'ye oyunu verirken yaptığı hareketle tepki çekti. Önce, "Ayşe yemin billah iyi bir insan değilsin" diyerek yarışmacıyı eleştirdi.

Şadi, daha sonra Ayşe'nin önüne giderek oy pusulasını defalarca masaya vurdu. Ayşe ise bu harekete, "İşte bu da senin ne kadar saygısız biri olduğunu gösterir. Gerçekten komiksin. Saygısız. Biraz yaşının adamı ol" sözleriyle karşılık verdi.

Ayşe'nin sözlerine sinirlenen Şadi, yarışmacının yanına giderek sözlü tepkisini sürdürdü. Bu sırada yayında ses kesilirken şefler de tartışmaya müdahale ederek, "O kadar değil. Tamam" diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Şadi bir süre daha tavrını sürdürdü.

MEHMET ŞEF İKİ YARIŞMACIYI STÜDYODAN GÖNDERDİ

Tartışmaya müdahale eden Mehmet Şef, "Bir kere burada evlilik, aile vesaire bunları istemiyoruz arkadaşlar" diyerek yarışmacıları uyardı.

Gerginliğin devam etmesi üzerine Mehmet Şef, Ayşe ve Şadi'ye dönerek, "Geçin arkaya, kulise. Bu kadar siz bize saygısızlık yapıyorsunuz" dedi. İki yarışmacı da şefin kararıyla stüdyodan ayrıldı.

SOSYAL MEDYADA ŞADİ'YE TEPKİ YAĞDI

MasterChef'te yaşanan tartışma sosyal medyada da geniş yankı buldu. X kullanıcıları Şadi'nin tavrına tepki gösterirken, bazı izleyiciler yarışmacının diskalifiye edilmesi gerektiğini savundu.

Sosyal medyada, "Ayşe'ye yapılan kadına şiddet", "Şadi yarışmadan diskalifiye edilmeli", "Şu görüntüyü yayınlamaya utanmadınız mı?" ve "Bu kadına yapılan terbiyesizlik" yorumları yapıldı.