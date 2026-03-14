“İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınan moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan, Kağıthane’deki evinde ölü bulundu. Eraslan'ın ölümünün cinayet olduğunu söyleyen arkadaşı Semih Palancı gözaltına alındı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, Eraslan’ın ölümüne ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Eraslan’ın ölümünden kısa süre önce sosyal medya hesabından paylaşılan ve veda mesajı olduğu değerlendirilen not nedeniyle olay ilk aşamada intihar şüphesiyle ele alındı. Evde kanlı bir not bulunduğu da ileri sürüldü.

"EL YAZISI ONA AİT DEĞİL" İDDİASI

Semih Palancı, yaptığı açıklamada Eraslan’ın ölümünün intihar gibi gösterilmiş olabileceğini öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Değerli arkadaşım Ayşegül Eraslan evinde ölü olarak bulundu. Gece atmış olduğu storyde 'hayatıma son veriyorum' gibi cümlelerle kendisine ait olmayan el yazılarını şüpheli bulduk.

Ve bunun doğrultusunda polise bilgi verdik. Otopsi raporunu bekledik. Otopsi raporunda şu çıktı: Bilekleri kesilerek, boğazı da sıkılarak asılmış usulü verilip, intihar etti gibi gösterilip cinayete kurban gitti arkadaşımız."

PALANCI GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci İhsan Yalçın’ın aktardığına göre, cinayet iddiasını kamuoyuyla paylaşan Semih Palancı, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı. Palancı’nın yarın adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

Öte yandan, Ayşegül Eraslan’ın ölümüne ilişkin polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.