Dershaneye gitmek için evden ayrılan 18 yaşındaki Ayşegül, bir daha geri dönmeyince ailesi endişeyle Müge Anlı'nın programına başvurdu. Birol ve Melek Selik çifti, üniversiteye hazırlanan kızlarının kaybolduğunu ve kendilerini iki gün önce engellediğini belirterek yardım talep etti.

Günler süren arama çalışmalarının ardından, Müge Anlı canlı yayında Ayşegül'ün bulunduğunu duyurdu. Anlı, "19 yaşında Özcan adında bir erkek arkadaşı varmış. Kızınız Trabzon’a kaçmış" açıklamasını yaparak olayın detaylarını paylaştı.

Özcan’ın annesi, Ayşegül’ün kendisine “Babam yüzünden evden kaçtım” dediğini ve babasının tacizine uğradığını itiraf ettiğini açıkladı. Annesinin, bu olaylar nedeniyle eşinden ayrıldığını ancak daha sonra tekrar bir araya geldiklerini belirtti.

Ayşegül ise telefonla bağlandığı yayında bu iddiaları doğruladı. “Evet, anlattıklarım doğru. Annem de biliyor. Zaten bu yüzden ayrıldılar ama sonra barıştılar” dedi. Ayrıca babasının ablasına da tacizde bulunduğunu ifade eden Ayşegül, “Şikayet etmedim çünkü üzerimde daha fazla baskı olacağını düşündüm” sözleriyle yaşadığı zorlukları dile getirdi.