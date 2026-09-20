Osmaniye’nin Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar, 26 Ağustos günü yürüyüş yapmak amacıyla evinden ayrıldı. Yaşar'dan bir daha haber alamayan ailesinin kayıp ihbarı üzerine Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Osmaniye ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüklerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ARAÇTAKİ DNA BİYOLOJİK BULGULARI CİNAYETİ DEŞİFRE ETTİ

Emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları ile kriminal incelemeler sonucunda şüpheli T.K.’nin (34) izine ulaşıldı. Şüphelinin olay günü kullandığı araçta yapılan incelemelerde tespit edilen biyolojik bulguların, Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle eşleşmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

BOĞARAK ÖLDÜRÜP ELLERİ BAĞLI HALDE ORMANA GÖMMÜŞ

Kahramanmaraş'taki adresine düzenlenen baskınla T.K., anne ve babasıyla birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda dehşeti itiraf eden T.K., otomobil içinde tartıştığı Ayşegül Yaşar'ı boğarak öldürdüğünü, ardından olay yerinden yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Geben mevkisindeki ormanlık alana götürüp gömdüğünü beyan etti.

Zanlının yer göstermesiyle bölgeye giden ekipler, Ayşegül Yaşar'ın elleri bağlı ve üzeri dallarla kapatılmış cansız bedenine ulaştı. Talihsiz kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ZİYNET EŞYALARINI EVİNDE SAKLAMIŞ

Sorgusu süren T.K., Ayşegül Yaşar'dan gasbettiği altın ve ziynet eşyalarını da evinde sakladığını itiraf etti.

BAKAN AKIN GÜRLEK: "CİNAYET KAPSAMLI ÇALIŞMALARLA AYDINLATILDI"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşar'ın dosyası, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden kapsamlı şekilde ele alındı. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheli ile birlikte anne ve babası gözaltına alındı" ifadelerini kullanarak olayın aydınlatılmasında emeği geçen tüm birimleri tebrik etti.

Çok yönlü sürdürülen soruşturmada gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.