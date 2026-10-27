İzmir’de boşandığı Aysel Aydemir’i (39) silahla yaralayan Ferhat Bingöl (43), Yargıtay’ın bozma kararının ardından Karşıyaka 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılandı. Mahkeme, daha önce öldürmeye teşebbüsten 15 yıl hapis cezası verdiği Bingöl’ü bu kez kasten yaralamadan 5 yıl 10 ay 3 gün hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmanın ardından gözyaşlarını tutamayan Aydemir, kararı "Ödül gibi bir ceza oldu" sözleriyle değerlendirdi ve hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

TÜFEK TUTUKLUK YAPINCA TABANCAYLA VURDU

İki çocuk annesi Aysel Aydemir, 19 Haziran 2023’te saat 06.30 sıralarında Çiğli’de işe gitmek için evinden çıktı. Beş yıl önce boşandığı ve hakkında koruma kararı aldırdığı Ferhat Bingöl, pompalı tüfekle yanına geldi. "Demek beni şikayet edersin" dedikten sonra ateş açan Bingöl’ün, daha sonra Aydemir’in başını hedef aldığı sırada tüfeği tutukluk yaptı.

Bingöl, bunun üzerine belindeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp Aydemir’i bacaklarından vurdu ve kaçtı. Hastaneye kaldırılan Aydemir tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan Bingöl tutuklandı.

Savcılık, Bingöl hakkında boşandığı eşe karşı kasten yaralama, silahla tehdit ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis istedi. Karşıyaka 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianameyle açılan dava, avukatların itirazları üzerine Karşıyaka 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Mahkeme, 2024’te Bingöl’e eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, 6136 sayılı Kanun’a muhalefetten de 2 yıl hapis ve 1200 TL para cezası verdi. Cezalarda indirim uygulanmadı.

YARGITAY SUÇUN NİTELİĞİNDEN BOZDU

İstinafta tarafların itirazlarının reddedilmesinin ardından dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Bingöl’ün Aydemir’i sağ bacak ve sol diz bölgesinden yaraladığını, eylemine kendiliğinden son vererek kaçtığını belirtti.

Daire, sanığın ciddi bir engel bulunmamasına rağmen yakın ve etkili mesafeden, yerdeki Aydemir’in hayati bölgelerine ateş etme imkânı varken bacaklarını hedef aldığını değerlendirdi. Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüsten ceza verilmesini hukuka aykırı bulan Daire, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan ceza verilmesi gerektiğine hükmederek kararı bozdu.

"BENİ ÖLDÜRMEYE GELMİŞTİ"

Yeniden görülen duruşmaya Bingöl, Aydemir, taraf avukatları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Geçen günlerde nişanlısı polis memuru Aykut Erol tarafından tabancayla öldürülen avukat Özge Penbegül’ün (26) de öldürülmeseydi davaya Çağdaş Avukatlar Grubu’nu temsilen katılacağı öğrenildi.

Bozma kararına ilişkin beyanda bulunmayan Bingöl’ün ardından söz alan Aydemir, "Pompalı tüfek tutukluk yapmasaydı karşınızda olmayacaktım. Beni öldürmeye gelmişti" dedi. Aydemir’in avukatları, mahkemenin önceki kararında direnmesini ve Yargıtay’ın bozma kararına uymamasını istedi.

Savcı ise esas hakkındaki mütalaasında bozma kararına uyulmasını ve sanığın kasten yaralamadan üst sınıra yakın bir cezaya çarptırılmasını talep etti. Yeniden söz verilen Bingöl, pişman olduğunu söyleyerek beraat istedi.

Karar için verilen aranın ardından izleyiciler ve gazeteciler salona alınmadı. Mahkeme heyeti, Bingöl’e kasten yaralama suçundan 5 yıl 10 ay 3 gün hapis cezası verdi.

"ÇOK YORULDUM. YAŞAMAK İSTİYORUM"

Duruşma sonrasında konuşan Aydemir, "Sanığın hak ettiği cezayı almasını bekliyordum ama bugün adalete güvenim sarsıldı. Ödül gibi bir ceza oldu" dedi.

Yeniden saldırıya uğramaktan korktuğunu dile getiren Aydemir, "Çıktığı zaman durmayacak, biliyorum. Yine aynı olayları yaşayacağım. Çok yoruldum. Yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Caydırıcı bir ceza beklediğini belirten Aydemir, mücadelesine devam edeceğini söyledi.