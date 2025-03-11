Gazeteci Ayşenur Arslan için Halk TV'de yaptığı bir programda Ankara'daki terör saldırısı hakkında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek hakkında 'Terör propagandası' yapmaktan dava açılmıştı.
Arslan bugün hakim karşısına çıkarken dava 6 Mayıs tarihine ertelendi.
NE OLMUŞTU?
2 Ekim 2023 tarihinde gazeteci Ayşenur Arslan'a, Ankara'daki terör saldırısı hakkında söylediği sözler nedeni ile soruşturma açılmış ve 3 Ekim tarihinde 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Arslan için 7.5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.