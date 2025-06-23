2025 YKS’ nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) kapsamındaki Türk Dili ve Edebiyatı sorularında bu yıl da divan edebiyatı ve şiir bilgisi konuları sınavın en belirleyici bölümleri oldu.

Edebiyat soruları öğrencilerini okuduğunu anlama, metin yorumlama ve çıkarım yapma becerileri ölçme odaklı geldi.

Divan şiiri ve beyitler üzerinden yöneltilen söz sanatları soruları öne çıkarken, 7 soru sınavın odak noktası hâline geldi.

Halk edebiyatı sorularında, şiirin biçim ve içerikleri sorgulandı. Karagöz gibi halk edebiyatı türleri de bilgi temelli soruldu.

YABAN’DAN SORU YİNE GELDİ

Sınavda aynı zamanda yazar-eser ilişkisi üzerinden sorular yöneltildi. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’ndan soru çıkmadı. Geçiş Dönemi eserlerinden Divanı Hikmet soruldu.

Tanzimat Dönemi’nden Abdülhak Hamit Tarhan’ın Makber adlı şiiri, Servet-i Fünun Dönemi’nden Cenap Şahabettin’le ilgili bilgi temelli sorular geldi.

Hemen her sınavda sorulan Yaban ve Ateşten Gömlek yine soruldu.