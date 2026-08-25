Ankara Kurtuluş Parkı'nda özlük hakları için eylem yapan er gaziler ve şehit yakınlarına destek veren İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile danışmanı Aytaç Cihan'a polis müdahalesine maruz kaldı.

Bu esnada Cihan'ın alandan uzaklaştırmak ve gözaltına almak istendiği, Türkoğlu'nun ise danışmanına müdahaleye tepki gösterdiği esnada yere düştüğü belirtildi.

Kalp spazmı geçiren Türkoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

10 KASIM'DAKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Yaşanan olayların ardından Türkoğlu'nun danışmanı Cihan'ın geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada büyük ses getiren 10 Kasım videosundaki kişi olduğu ortaya çıktı.

Cihan, 2019'da 10 Kasım'da Bursa'da saat 09.05'te trafikte aracından inerek Atatürk için saygı duruşunda bulunmuş, gözyaşlarına hakim olamadığı anlar sosyal medyada geniş şekilde paylaşılmıştı.

Cihan, daha sonra yaptığı açıklamada o anlarda Atatürk'ü, Cumhuriyet'i ve milli mücadele yıllarını düşündüğünü belirtmişti.