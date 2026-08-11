Olay, akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir Fransa’da yaşayan ve birkaç gün önce Samsun’a gelen Mustafa Çam, evinin balkonunda bulunduğu sırada yanındaki ayva ağacını kesen amcası İbrahim Çam ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Henüz belirlenemeyen nedenle büyüyen tartışmanın ardından Mustafa Çam’ın, ruhsatsız tabancayla amcasına ateş ettiği öne sürüldü. Başından ve koltuk altından vurulan İbrahim Çam, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çam, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ancak 73 yaşındaki İbrahim Çam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Mustafa Çam’ın yakalanması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

İki tarafın aynı binada yaşadığı ve daha önce de arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.